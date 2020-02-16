FOTOS: El cantante Nicky Jam aprovecha San Valentín y propone matrimonio a su novia Paulina Cruz.

El reguetonero Nicky Jam quiso hacer de este 14 de febrero una fecha especial para su vida, así como para la de su novia, Paulina Cruz, pues aprovechó este San Valentín para proponerle matrimonio.

Sin duda, el 14 de febrero es una fecha especial para las personas, pues es el día que más se celebra el amor, así como la amistad, es por esta razón que algunos tienden a realizar ciertas propuestas como lo hizo el cantante urbano.

Mediante redes sociales publicó algunas fotos que hicieron estallar la emoción de sus fans, pues en estas dejó ver la sorpresa que le dio a su pareja Paulina, a quien conoció después de que se divorció de su exesposa Angélica Cruz.

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En estas, se ve que la pareja camina por detrás de una casa que se ubica a la orilla del mar; sin embargo, al llegar al lugar de la cita se ve que Paulina se asombra tras leer las enormes letras que formaban la frase Marry Me, es decir, la propuesta de matrimonio.

Tras esto, el cantante se arrodilla y le entrega el anillo de compromiso, luego de que ella le da el Sí y lo besa tiernamente. Sin duda alguna, fue un gran regalo que le dio a su futura esposa para este Día de San Valentín.

De esta forma, Nicky Jam dio a conocer que volverá a contraer nupcias por segunda vez y después de 18 meses que firmó el divorcio con Angélica Cruz.

Hasta el momento, se desconoce la fecha en que se vaya a celebrar la boda con su joven prometida, pero tal parece que pronto se le volverá a ver en su etapa de esposo.

Ver esta publicación en Instagram ❤️🖤 Una publicación compartida por NICKY JAM (@nickyjampr) el 15 de Feb de 2020 a las 6:19 PST

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