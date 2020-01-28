¿En serio? Los Acosta aclaran si darán concierto junto con la banda alemana Rammstein.

Los Acosta hicieron un comunicado en donde aclaran que no tocarán con Rammstein. Esto luego de que en redes sociales circulara información sobre que la agrupación mexicana compartiría escenario con la banda alemana.

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Por medio de memes, se estaba malinformando que Los Acosta serían los invitados especiales de Rammstein durante su concierto del próximo 27 de septiembre en el Foro Sol.

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Este fue el comunicado que sacó la agrupación originaria de San Luis Potosí.

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Con esto, Los Acosta desearon que su comunicado ayude a evitar fraude por la nota falsa.