¿Y la inocencia de ‘Gabriella Montez’? Vanessa Hudgens impacta a sus seguidores con sus fotos en ropa interior.

Vanessa Hudgens, la actriz estadounidense sigue disfrutando de su fama por su gran talento que ha destacado en algunas películas y uno que otro proyecto televisivo, sin embargo, parece que ya quiso cambiar su imagen con sus recientes fotos que impactó a sus fans.

La talentosa quedó con la imagen inocente de su personaje 'Gabriella Montez', la joven de secundaria que quedó completamente enamorada del basquetbolista 'Troy Bolton', interpretado por Zac Efron dentro de la película High School Musical.

Te puede interesar:

Billie Eilish impactó a sus fans tras confesar que escribió una canción de suicidio a sus 11 años.

Pero todo indica que ya quiso cambiar esa imagen con sus recientes fotografías en las que despertó la imaginación de sus seguidores, pues realizó una sensual sesión fotográfica en ropa interior.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7, a partir de las 17:30.

Vanessa Hudgens se mostró en lencería negra que resaltó los atributos naturales, los cuales fueron halagados por cada uno de sus seguidores, quienes no dudaron en dejarle un like.

El toque que le dio más sensualidad fue el agua que la dejó empapada por completo, lo cual la hizo lucir completamente sexy. Hasta el momento, ha juntado más de un millón de likes que demuestran la aceptación de su cambio de imagen.

También te puede interesar:

VIDEO: La extraña petición de Donald Trump a Fran Drescher durante grabación de una escena en ‘La Niñera’.