El director George Lucas tiene planeado hacer una nueva trilogía de ‘Star Wars’, pero en otra galaxia.

La compañía dueña de los derechos de Star Wars ha desarrollado nuevos episodios para darle continuidad a la saga; sin embargo, ninguno de ellos terminó por convencer a los fans de este universo ni al creador de la historia, George Lucas, quien dio a conocer que le gustaría realizar su propia secuela de la historia original, por lo que desarrollaría una nueva trilogía.

Te puede interesar:

La nueva película ‘The Batman’, con Robert Pattinson como protagonista, no será parte del DCEU.

El futuro de los films de Star Wars es desconocido, porque a pesar de tener planes para tres nuevas películas, la producción no ha revelado el camino que tomará después de los acontecimientos en The Rise of Skywalker.

Cabe mencionar que hace dos meses se confirmó que Taika Waititi será el encargado de dirigir una película de Star Wars, luego de su gran trabajo realizado en The Mandalorian.

También, se especula que Rian Johnson está trabajando en una nueva trilogía, pero el director no es del agrado de los fans después de la película The Last Jedi, ya que muchos la catalogaron como pésima, por lo que Lucas podría regresar a la saga.

En tanto, George Lucas quiere desarrollar una nueva trilogía de Star Wars que sea secuela de la historia original, por lo que tendría un lugar después de lo ocurrido en Return of the Jedi.

También te puede interesar:

Jennifer Hudson impacta a sus millones de fans tras lucir como Aretha Franklin en el tráiler de ‘Respect’.

Sin embargo, la nueva trilogía abordará las ideas que tenía George Lucas para los Episodios VII, VIII y IX, pero que fueron rechazadas por la producción; sin embargo, ahora es probable que las lleve a la pantalla grande.