Jennifer Hudson impacta a sus millones de fans tras lucir como Aretha Franklin en el tráiler de ‘Respect’.

Salió a la luz el primer tráiler de la película Respect, una biografía basada en la trayectoria de Aretha Franklin. Jennifer Hudson será la encargada de interpretar a La Reina del Soul en esta nueva cinta, dirigida por Liesl Tommy y escrita por Tracey Scott Wilson.

Te puede interesar:

La nueva película ‘The Batman’, con Robert Pattinson como protagonista, no será parte del DCEU.

El estreno de Respect se espera para el mes de enero de 2021, donde también actuarán personalidades como Forest Whitaker, Marlon Wayans, Mary J. Blige, Marc Maron, Titus Burgess y Tate Donovan.

La cinta está basada en los comienzos de Aretha Franklin como cantante en el coro de la Iglesia, hasta su lucha por la igualdad de los afroamericanos. Fue la propia cantante, antes de su muerte en agosto de 2018, que reconoció que Jennifer Hudson sería la indicada para interpretarla en el film.

El nombre de la película hace una referencia al clásico tema de la cantante publicado en el año 1967, una composición por parte de Otis Redding, que a la postre se convirtió en un himno de lucha para el movimiento feminista.

Aretha Franklin nació el 25 de marzo del año 1942 en Memphis, aunque creció en Detroit. Era la hija del predicador Clarence LeVaughn Franklin y la cantante de gospel Barbara Franklin. La madre de Aretha abandonó a su familia cuando ella era pequeña, y al poco tiempo falleció.

El padre de la cantante fue el que descubrió el talento que tenía, por esa razón la mandó a tomar clases de piano, pero ella se negó, pues optó por aprender por su cuenta. Sus primeros pasos fueron en el gospel junto a sus hermanas Carolyn Franklin y Erma Franklin, en la Iglesia Bautista de Detroit, que fue fundada por su padre.

También te puede interesar:

Angelina Jolie podría ser la nueva directora de ‘Capitana Marvel 2' con Brie Larson, por petición de los fans.

A los 14 años llamó la atención de una productora y grabó su primer disco. Operation heartbreak, Rock-a-bye Your Baby With a Dixie Melody, Lee Cross y Soulville, fueron algunas de sus primeras publicaciones. Su éxito finalmente llegaría en 1967 con la versión de Respect.