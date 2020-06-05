Disney, el gigante de la animación, se encuentra trabajando en un nuevo live-action de otro clásico animado.

Disney, el gigante de la animación en los últimos años, se ha caracterizado por adaptar sus historias clásicas a versiones de live-action, aunque la compañía no solo se ha enfocado en sus grandes éxitos, sino que también en sus películas menos populares.

Te puede interesar:

Sylvester Stallone reveló que todo está listo para estrenar un documental sobre su película ‘Rocky’.

Después del éxito con las películas 'Beauty and the Beast', 'Aladdin' y 'The Lion King', la empresa ha decidió lanzar un nuevo film, pues ahora continuarán con 'The Mermaid'.

Luego seguirán más películas exitosas que se unirán a las filas de live-acción como 'Peter Pan & Wendy', 'Cruella', que será protagonizado por Emma Stone, y el recién anunciado 'Hércules', en el que ya trabajan los hermanos Russo.

Pero eso no es todo, la nueva propuesta que trae la compañía de estadounidense es el live-action de The Black Cauldron, una película animada de 1985, que la empresa la adquirió en 2016 los derechos de The Chroincles of Prydian, la serie de novelas en cinco partes por Lloyd Alexander.

Publicada entre los años de 1964 y 1968, la serie de fantasía, 'The Book of Three', 'The Black Cauldron', 'The Castle of Llyr', 'Taran Wanderer' y 'The High King' fueron seleccionadas para su adaptación en el estudio en 1971.

Sin embargo, esta adaptación ha sido una de las costosas de la historia y no solo eso, sino que no tuvo nada de éxito por lo que fue muy criticada y el presidente de la empresa comentó que le hacía falta el humor y la fantasía característica de la compañía.

Aún no se sabe la fecha de estreno de esta nueva adaptación e incluso se desconoce si llegará al cine o a la plataforma de streaming de empresa como lo hicieron con Lady and the Tramp.

También te puede interesar:

Ben Affleck y Jared Leto estarían preparando un nuevo proyecto sobre Batman para un servicio de streaming.

La película continúa la línea de una mágica aventura del ayudante que cría cerdos, Taran y sus aliados. Que se unen para luchar contra un villano que quiere poseer el caldero negro y utiliza sus poderes para levantar un ejército de muertos y conquistar al mundo.

