Ben Affleck y Jared Leto estarían preparando un nuevo proyecto sobre Batman para un servicio de streaming.

Luego de que Ben Affleck decidió abandonar por voluntad propia el personaje de Batman a causa de diversos problemas existenciales, al parecer el actor está planeando volver a usar la máscara y la capa del ‘Hombre Murciélago’.

Este rumor se desató la semana pasada, cuando Affleck publicó una foto de su Batman tras el anuncio del estreno de 'Snyder Cut', situación que enloqueció a los fanáticos.

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Sin embargo, aunque hasta ahora no hay nada confirmado de manera oficial, las informaciones sobre la realización de una posible miniserie basada en Batman, con la participación de Ben Affleck y Jared Leto, se están haciendo cada vez más fuertes.

De acuerdo con lo que se ha reportado al respecto, el proyecto sería realizado para el servicio de video vía streaming de HBO y seguiría a partir de la escena post-créditos de "La Liga de la Justicia" de Zack Snyder.

Medios especializados han señalado de forma extraoficial que Ben Affleck podría estar entablando algunas conversaciones con Warner Bros para la realización del guion escrito por Snyder, estando también al frente de la dirección de la producción.

También se ha informado que dicha idea cuenta con Arkham Asylum, Joker, Deathstroke y otros personajes que han formado parte del universo de este superhéroe, por lo que se esperan grande sorpresas para los seguidores este tipo de historias.

En tanto se resuelve el misterio sobre esta serie que podría tener las participaciones de Ben Affleck y Jared Leto como el Joker, recordemos que actualmente ya se prepara la nueva película ‘The Batman’, protagonizada por Robert Pattinson.

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