Jelani Maraj, hermano de Nicki Minaj, fue sentenciado a cadena perpetua por violar a su hijastra.

Jelani Maraj, hermano de la artista Nicki Minaj, fue sentenciado a 25 años de prisión luego de su condena en 2017 por violación de menores.

Jelani fue declarado culpable por violar en repetidas ocasiones a su hijastra de 11 años, mientras su madre estaba en el trabajo.

La sentencia llega después de dos años que el jurado dictó el veredicto de su culpabilidad por abuso sexual, que comenzó en 2015.

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La menor, que ahora tiene 14 años, declaró en el estrado de un tribunal en Nueva York que el hermano de Nicky Minaj la violó en su casa de Baldwin, Alabama, mientras estaba casado con su madre. En su testimonio contó todos los detalles de las veces que fue violada que, de acuerdo a sus palabras, estas eran hasta cuatro veces por semana y, en ocasiones, dos veces al día.

El hermano menor de la víctima también testificó en el juicio, en donde afirmó que fue testigo de los abusos; mientras que el fiscal dictaminó que la evidencia de ADN recuperada de la pijama de niña correspondía a Jelani Maraj.

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Por su parte, la defensa,tra trató de argumentar que las acusaciones eran inventadas por la madre de la menor, como parte de un plan que tenía la finalidad de que Nicki Minaj pague la suma de 25 millones de dólares por su silencio.

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La rapera pagó la fianza de cien mil dólares la primera ocasión que su hermano fue arrestado, en 2015. Según los informes, los hermanos eran muy unidos antes del arresto; incluso Nicki Minaj pagó la boda de su hermano con la madre de la víctima. Sin embargo, luego de la sentencia se han distanciado.

