VIDEO: Así reaccionó Vanessa Bryant al enterarse de la muerte de su esposo Kobe Bryant y su hija Gianna.

El mundo se conmocionó con la noticia sobre la repentina muerte del astro del baloncesto Kobe Bryant, a los 41 años de edad, durante un desafortunado vuelo en helicóptero en el que viajaba junto a su hija Gianna y otros miembros de la comunidad de la Mamba Academy que fundó.

Trascendió en redes sociales un video del supuesto momento en que Vanessa Bryant recibe la fatal noticia justo en la duela de la 'Mamba Academy', donde asistirían a un entrenamiento tanto Gianna como su entrenadora y dos amigas más, quienes también fallecieron en el accidente.

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En el video se observa a un grupo de personas que se mantiene en silencio, mirándose unos a los otros con semblante de preocupación, mientras que de fondo se alcanza a escuchar el presunto llanto desconsolado de Vanessa Bryant.

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Kobe Bryant fundó en 2018 la 'Mamba Academy', con el fin de ofrecerle un espacio a las jóvenes promesas del baloncesto, como su hija Gianna, la única que decidió seguir sus pasos rumbo a la NBA.

El helicóptero privado de Kobe Bryant partió alrededor de las 09.00 horas tiempo local bajo una intensa niebla desde el Condado de Orange, donde vivía.

Casi una hora después, la aeronave se desplomó sobre una colina y estalló en llamas. Tras el incidente no hubo sobrevivientes.

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