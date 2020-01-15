Hija de Michael Jackson podría terminar igual que él y esta es la razón que explican sus amigos y familiares cercanos.

Paris, la hija de Michael Jackson, ha causado cierta preocupación en sus familiares y amigos cercanos, pues podría terminar igual que su padre debido al tipo de vida que lleva, entre otras razones que estos explicaron.

Paris Jackson se ha visto involucrada en varios problemas, por lo que pone en peligro tanto su carrera musical como a su vida. Actualmente, la joven de 21 años es cantante de la banda The Soundflowers, donde también participa su novio, Gabriel Glenn, pero últimamente han cancelado conciertos por el estado de la hija del Rey del Pop.

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De acuerdo con RadaOnLine, Paris comenzó a desarrollar una adicción hacia las pastillas relajantes, medicamentos que toma para poder controlar los ataques de pánico y ansiedad que sufre, así como evitar futuros efectos que pueden presentarse por estas enfermedades que está tratando.

Sin embargo, ha salido contraproducente ya que mezcla los medicamentos, según lo mencionaron sus familiares. Además, aseguraron que los toma todos los días y que se pone nerviosa cuando no los tiene disponibles. Cabe recordar que el cantante Michael Jackson perdió la vida por una sobredosis de medicamentos.

Por esta razón, sus familiares y amigos más cercanos temen que termine igual que su padre, aunque no ha sido el único motivo por el que se preocupan, ya que el año pasado presentó episodios de suicidio que la dejaron al borde de la muerte.

Este suceso se dio cuando la joven se realizó profundas cortadas en sus brazos mientras estaba en una fiesta, así que comenzó a desangrarse y tuvo que ser internada en un hospital.

Justo ese día se transmitió el documental Leaving Neverland, el cual causó revuelo entre los fanáticos, el público en general y su familia, pues trata sobre los supuestos casos de abuso sexual que se dieron por parte de Michael Jackson.

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