La cantante Selena Gomez reveló en televisión que en su momento hizo llorar al canadiense Justin Bieber.

La famosa cantante estadounidense Selena Gomez reveló, entre risas, que en su momento hizo llorar a su expareja Justin Bieber, en donde no mostró sentirse arrepentida.

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Esto fue durante un programa de televisión norteamericano, el conductor le recordó que la última ocasión que asistió al programa fue en compañía del cantante canadiense, Justin Bieber.

Sí, pero ahora estoy soltera

Después el entrevistador recordó una anécdota que sucedió en el mismo escenario televisivo, en donde aseguró que él había hecho llorar a Justin Bieber, a lo que Selena Gomez respondió. Que ya eran dos y soltó una carcajada.

Es ya muy sabido en el medio del espectáculo que las respuestas de Selena Gomez son siempre muy tajantes y más cuando se trata de Justin Bieber, ya que la cantante no suele reaccionar de la mejor manera.

La historia de Justin y Selena comenzó cuando apenas eran niños, sin embargo, no fue hasta el 2011 que por primera vez hicieron oficial su relación tras vérseles en varios eventos en público como la fiesta de los premios Oscar.

Recordemos que no todo fue bueno en la relación que sostuvieron Selena Gomez y Justin Bieber de febrero de 2011 a noviembre de 2012 cuando terminaron, esto luego de que se comenzara a especular sobre la posible traición del cantante.

Tras varios escándalos en donde se relacionaba al canadiense con otras personalidades del medio, el final llegó cuando se filtró información de que Selena lo había sorprendido engañándola con Kylie Jenner, lo que resultó en una ruptura definitiva.

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