FOTOS: ¿Reencuentro? Irina Shayk y Bradley Cooper posan juntos en los premios BAFTA tras meses de su separación.

Hace algunos meses, el actor Bradley Cooper y la modelo Irina Shayk anunciaron su separación, sin embargo, los rumores sobre una posible reconciliación vuelven a aparecer tras su encuentro en los premios BAFTA.

En 2005 la pareja inició su relación, luego se convirtieron en padres de una pequeña llamada Léa de Seine. Sin embargo, su relación se vio envuelta en una polémica por la relación entre Bradley Cooper y Lady Gaga, pues ambos protagonizaron 'Ha Nacido Una Estrella'.

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Luego de anunciar su separación, Irina Shayk habló para la revista Vogue de Gran Bretaña; fue su primera declaración oficial sobre su relación con el actor.

Creo que en todas las buenas relaciones sentimentales ofreces lo mejor y lo peor de ti. Es así como funciona la naturaleza humana. Por eso dos grandes personas no tienen por qué ser una gran pareja

Ahora, la expareja posó muy sonriente para las cámaras durante una fiesta patrocinada por Vogue y la firma Tiffany & Co. en Londres.

Bradley Copper e Irina Shayk posaron juntos y al lado de Edward Enninful, editor jefe de la edición británica de Vogue.

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