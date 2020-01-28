Irina Shayk rompió el silencio tras su separación de Bradley Cooper. ¿Habló de Lady Gaga?

La historia de Irina Shayk y Bradley Cooper llegó a su fin después de cuatro años; sin embargo, por primera vez la modelo rusa habló sobre su separación para la edición británica de la revista Vogue. En la publicación, abrió su corazón y expresó cómo es su vida sin el actor estadounidense.

La vida sin Brad es un terreno totalmente desconocido para mí. Creo que en todas las buenas relaciones sentimentales tú ofreces lo mejor y lo peor de ti. Así es como funciona la naturaleza humana. Por eso dos grandes personas no tienen porqué ser una gran pareja. Es complicado encontrar el equilibrio entre ser madre soltera y ser una mujer trabajadora que se gana la vida. De verdad, todavía hay días en los que me levanto y pienso: ‘Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando’”

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Estas fueron las palabras de la top model, a quien se le vió por primera vez con Brad en el 2015 por las calles de Nueva York. Aunque al principio negaban su relación, el publicó confirmó su romance cuando los vieron besándose en Londres y en la Costa de Amalfi.

Tienen una hija llamada Lea de Seine y, desafortunadamente, la pareja se separó el año pasado, en medio de rumores sobre un posible romance entre Bradley Cooper y Lady Gaga, quienes coincidieron en la grabación de la película Ha Nacido Una Estrella.

En anteriores ocasiones Shayk confesó que no le gusta hacer pública su vida privada y que prefiere estar alejada de las cámaras, pues a diferencia de sus amigos, no le gusta compartir intimidades en las redes sociales.

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