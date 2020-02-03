VIDEO: Jason Momoa impacta a sus fans por lucir demasiado delgado y calvo en un comercial que se transmitió durante el Super Bowl LIV.

El actor Jason Momoa, que le da vida a Aquaman, la película basada en los cómics de DC, se ha convertido en uno de los famosos con más número de seguidoras. Sin embargo, no sabemos qué es lo que le pasó; el originario de Hawai lució delgado y calvo en un video que se pudo ver durante la transmisión del Super Bowl LIV.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7

Desde su aparición en la premiada serie Game Of Thrones, Momoa demostró que no sólo es un hombre guapo, sino que también posee un enorme talento que lo ha llevado a interpretar a uno de los superhéroes más importantes de todos los tiempos.

Ha aparecido en tres películas de DC Comics, entre esas, una es la que él protagonizó en el 2018 al lado de Amber Heard y Nicole Kidman. Muchas personas, revistas y medios de comunicación lo han posicionado como uno de los hombres más sexys de Hollywood.

Te puede interesar: VIDEO: Estos son los peores shows de medio tiempo del Super Bowl de la historia. ¿Los recuerdas?

El pasado domingo, Jason nos dejó impresionados con un cambio repentino, el actor luce extremadamente delgado y mostró una calvicie muy avanzada. Este video se pudo apreciar durante la transmisión del evento deportivo Super Bowl.

Jason Momoa protagonizó un comercial en que es perseguido por los paparazzis; mientras él va conduciendo, va hablando con la cámara:

- ¿Qué significa estar en casa para mí?

- Es mi santuario.

- Es el lugar donde bajo la guardia.

- Es el lugar donde puedo descansar y estar totalmente a gusto en mi propia piel.

- ¿Sabes lo que digo?.

- Rocket Mortgage entiende que una casa es donde yo puedo ser yo.

- Y eso se siente tan bien.

Conforme él se encuentra diciendo esto, se va quitando sus músculos y mostrando su verdadero cuerpo; al final, se retira el peluquín que usa para verse con envidiable melena.

También te puede interesar: Demi Rose sale sin ropa de un cenote en México y sube la foto a Instagram, sorprendiendo a sus fans.

El comercial fue hecho para Rocket Mortgage de Quicken Loans, haciéndole saber a los demás que los procesos de dicha marca, te hacen sentir en casa y cómodo.

