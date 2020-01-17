¿Éxito familiar? Esposas de los Jonas Brothers se unen en el nuevo video musical, “What A Man Gotta Do”.
Los famosos hermanos Jonas sorprendieron con su nuevo videoclip, en el que organizan una gran fiesta al lado de sus queridas parejas.
Apenas se reunieron los Jonas Brothers,el trío sigue coleccionando más éxitos y parece que ellos no dejan de su presumir sus lazos familiares, ya que sus esposas se han unido a ellos en el nuevo video musical que lanzaron de su reciente canción, What A Men Gotta Do.
Kevin, Joe y Nick se encuentran de estreno con su nuevo videoclip, el cual es protagonizado por ellos y sus mismísimas esposas, Danielle Jonas, Sophie Turner y Priyanka Chopra. En el clip se oberva a las tres parejas bailar junto con un grupo de personas que los acompañan en una competencia de baile.
Lo mejor del video es que retomaron escenas de diferentes películas clásicas: Un Gran Amor, Risky Business y Grease. Cada pareja representa una cinta diferente y al final todos terminan bailando en una pista.
Nick Jonas luce con Chopra al interior de una casa para interpretar la escena de Tom Cruise y Rebecca de Mornay en la película Risky Business; en tanto,Kevin Jonas y su esposa Danielle fueron los indicados para hacer la escena de Lloyd y Diane Court en Un Gran Amor; finalmente, Joe Jonas y su pareja, Sophie, salieron como Danny y Sandy de Grease.
Tras el regreso de los Jonas Brothers a los escenarios, han juntado más éxitos a sus carreras musicales, por lo que What A Men Gotta Do puede pintar para un logro más. A pocas horas de entrenarse la canción, ya lleva más de dos millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.