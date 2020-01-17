¿Éxito familiar? Esposas de los Jonas Brothers se unen en el nuevo video musical, “What A Man Gotta Do”.

Apenas se reunieron los Jonas Brothers,el trío sigue coleccionando más éxitos y parece que ellos no dejan de su presumir sus lazos familiares, ya que sus esposas se han unido a ellos en el nuevo video musical que lanzaron de su reciente canción, What A Men Gotta Do.

Kevin, Joe y Nick se encuentran de estreno con su nuevo videoclip, el cual es protagonizado por ellos y sus mismísimas esposas, Danielle Jonas, Sophie Turner y Priyanka Chopra. En el clip se oberva a las tres parejas bailar junto con un grupo de personas que los acompañan en una competencia de baile.

Lo mejor del video es que retomaron escenas de diferentes películas clásicas: Un Gran Amor, Risky Business y Grease. Cada pareja representa una cinta diferente y al final todos terminan bailando en una pista.

Nick Jonas luce con Chopra al interior de una casa para interpretar la escena de Tom Cruise y Rebecca de Mornay en la película Risky Business; en tanto,Kevin Jonas y su esposa Danielle fueron los indicados para hacer la escena de Lloyd y Diane Court en Un Gran Amor; finalmente, Joe Jonas y su pareja, Sophie, salieron como Danny y Sandy de Grease.

Tras el regreso de los Jonas Brothers a los escenarios, han juntado más éxitos a sus carreras musicales, por lo que What A Men Gotta Do puede pintar para un logro más. A pocas horas de entrenarse la canción, ya lleva más de dos millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.