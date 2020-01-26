Revelan que Juan Alderete, bajista de Mars Volta y Marilyn Manson, cae en coma tras sufrir accidente.

Juan Alderete cuenta con una gran trayectoria dentro del mundo musical, pues ha estados en grandes escenarios para acompañar a The Mars Volta y a Marilyn Manson; sin embargo, ahora enfrenta una difícil situación tras caer en coma luego de un accidente que tuvo en su bicicleta.

De acuerdo con lo que mencionó su esposa Anne en una publicación de Instagram, el talentoso bajista salió de su casa en bicicleta sin pensar que esto le cambiaría su vida, pues por un error que tuvo sufrió una caída, la cual le provocó un traumatismo craneoencefálico grave.

Te puede interesar:

VIDEO: Jennifer Aniston sorprende a fans tras regresar al Central Perk, cafetería en la que trabajó.

Fue así que se encuentra en coma desde el pasado 13 de enero, siendo que está bajo la observación de médicos, según lo detalló:

El único pronóstico es esperar y ver, ya que el cerebro es un órgano complicado y los resultados para los pacientes con DAI tienen un alcance tan amplio como el mar. Si bien es frustrante, también permite un mundo de resultados positivos, por lo que solo podemos esperar lo mejor

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7

Asimismo, pidió a otros profesionales del mismo campo que le contaran sus experiencias para que tanto ella como sus familiares puedan tener un panorama más amplio y claro sobre la situación que están viviendo con Alderete.

Por otra parte, aseguró a los fans de su esposo Juan Alderete que los estará informando sobre todo lo que llegue a saber de la salud del bajista, quien es originario de Estados Unidos con ascendencia mexicana.

También te puede interesar:

Gwen Stefani y Blake Shelton enloquecieron a sus fans con apasionado beso en el video ‘Nobody but you’.