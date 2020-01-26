Revelan que Juan Alderete, bajista de Mars Volta y Marilyn Manson, cae en coma tras sufrir accidente.
El bajista se cayó de su bicicleta, un accidente que le afectó en la parte de su cerebro, por lo que hay que esperar a los diagnósticos médicos.
Juan Alderete cuenta con una gran trayectoria dentro del mundo musical, pues ha estados en grandes escenarios para acompañar a The Mars Volta y a Marilyn Manson; sin embargo, ahora enfrenta una difícil situación tras caer en coma luego de un accidente que tuvo en su bicicleta.
De acuerdo con lo que mencionó su esposa Anne en una publicación de Instagram, el talentoso bajista salió de su casa en bicicleta sin pensar que esto le cambiaría su vida, pues por un error que tuvo sufrió una caída, la cual le provocó un traumatismo craneoencefálico grave.
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Fue así que se encuentra en coma desde el pasado 13 de enero, siendo que está bajo la observación de médicos, según lo detalló:
El único pronóstico es esperar y ver, ya que el cerebro es un órgano complicado y los resultados para los pacientes con DAI tienen un alcance tan amplio como el mar. Si bien es frustrante, también permite un mundo de resultados positivos, por lo que solo podemos esperar lo mejor
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Asimismo, pidió a otros profesionales del mismo campo que le contaran sus experiencias para que tanto ella como sus familiares puedan tener un panorama más amplio y claro sobre la situación que están viviendo con Alderete.
Por otra parte, aseguró a los fans de su esposo Juan Alderete que los estará informando sobre todo lo que llegue a saber de la salud del bajista, quien es originario de Estados Unidos con ascendencia mexicana.
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Hi everyone - this is Anne, Juan's wife. While I generally hesitate to share personal details on social media, it felt right to include all of you who've supported Juan over the years as friends, fans, fellow music (and food, cat, bike, Japan) lovers and musicians. Juan was in a solo (no cars, other people) and very serious bicycle accident on 1/13/20 not far from our home. He - as always - was wearing a helmet and protective clothing but sustained serious head trauma in the form of a Traumatic Brain Injury (TBI); his form of TBI is Diffuse Axonal Injury (DAI) and as of today, he remains in a coma. The only prognosis is to wait and see, as the brain is a complicated organ and the outcomes for DAI patients has a range as wide as the sea. While frustrating, it also allows for a world of positive outcomes so we can only hope for the best. We know you have questions, concerns, thoughts to share, so please feel free to leave them in the comments (not DM please, sorry) here. We're also very eager to hear from neurologists, medical professionals with experience in DAI and TBI, first-person accounts of similar trauma and outcomes - essentially any useful, factual and accurate resources that relate to Juan's injury. If you have any of these, please DM me (Anne) @tunatoast. We will post updates here from time to time. Thank you all and please keep Juan in your thoughts. - xo, Anne
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