Justin Bieber confirma que le fue infiel a Hailey Baldwin y a Selena Gomez. Esto fue lo que el cantante dijo.

Justin Bieber confirmó las razones por las que le fue infiel a su esposa Hailey Baldwin y a su exnovia Selena Gomez, quien recientemente revelara que sufrió abusos por parte del cantante durante su relación.

En entrevista radiofónica, Justin recordó esos errores del pasado para explicar su decisión de tomarse todo el tiempo que fuera necesario para construir una relación sólida con su actual esposa, Hailey, cuando decidieron darle una segunda oportunidad a su romance de la adolescencia, en 2018.

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A Hailey le dije antes de salir de gira (en 2016), cuando ya estábamos pasando mucho tiempo juntos, que aún estaba sufriendo mucho y que tenía que solucionar ciertas cosas y, por tanto, no estaba listo para comprometerme con ella

El artista, quien nunca se refirió a Selena Gomez por su nombre, reveló que al inicio de su historia de amor con la modelo también sufrió muchos altibajos, debido a su incapacidad de dejar de ver a otras personas mientras empezaban a conocerse mejor.

No quería decirle una cosa y acabar haciendo justo lo contrario. Ya había hecho eso mismo en el pasado y fui honesto con ella, le expliqué que no estaba listo para ser fiel, aunque quisiera serlo, porque aún no estaba en ese punto

Justin Bieber detalló las razones por las cuales tuvo dificultades al inicio de su relación con Hailey, mismas que le impedían considerar en su vida un estilo monógamo, en el cual dejó entrever que tuvo mucho que ve su relación con Selena Gomez.

La cuestión es que, como ella me quería, verme con otras personas le dolió mucho y, dicho eso, ella también hizo cosas que me dolieron. Antes de todo eso, en mi relación anterior, desaparecía y hacía locuras y me comportaba como un salvaje; no pensaba en nadie más que en mí

Recientemente, Selena Gomez confesó a los medios que en su antigua relación con Justin Bieber habría sido víctima de abusos emocionales, mismos por los que tuvo que buscar ayuda profesional para lograr superar ese espisodio en su vida.

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