Justin Bieber cuenta su historia de amor con su esposa Hailey Baldwin en el documental biográfico ‘Seasons’.

Ya salió el cuarto capítulo de la serie que relata un poco la vida del famoso cantante Justin Bieber. En esta ocasión, en Seasons se abordó el tema de su relación sentimental con la que ahora es su esposa, Hailey Baldwin.

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La joven pareja está casada desde el 2018, ha pasado por momentos increíbles y hasta por críticas de muchos que no están de acuerdo con la relación. Incluso, se le ha señalado al canadiense de tratar despectivamente a su mujer.

Aunque estos rumores han aumentado, lo único que los esposos se tienen que decir, son cosas buenas. De esta manera fue que se le ocurrió a Justin Bieber contar más a detalle la relación que lleva con Hailey día con día, desde hace casi dos años.

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En su documental, el intérprete de Baby admitió que, desde que era pequeño, siempre tuvo muy claro que uno de sus sueños personales era el matrimonio y posteriormente, tener hijos para formar una familia.

Hailey no solamente es la esposa de Justin, sino que también se ha involucrado en la producción del nuevo disco de su esposo, externando sus opiniones, las cuales fueron importantes para Bieber y considerados para mejorar el álbum.

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Ellos siempre tienen cosas buenas que decir acerca de su relación y su matrimonio, pero para muchos seguidores de ambos, se cree que cuando se presentan en público; las cosas suelen parecer distintas a lo que ellos presumen en sus redes sociales.

Justin Bieber no aterrizó nada en cuestión a su exnovia Selena Gomez, simplemente se enfocó en compartir los bonitos momentos que ha vivido al lado de la modelo Hailey.