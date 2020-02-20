Video de ´'Take On Me’ de A-Ha rompe un nuevo récord tras alcanzar mil millones de vistas en YouTube.

En los años ochenta nacieron un sinfín de canciones que todavía son populares, debido a su ritmo y su calidad, como es el caso de Take On Me, la cual acaba de romper récord dentro de la plataforma de YouTube tras alcanzar los mil millones de views.

Take On Me fue todo un éxito para A-Ha, ya que es de sus canciones más conocidas que los catapultó en la cima del éxito. No sólo fue la letra y el ritmo de la canción, sino también su video oficial que llamó la atención del público.

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De manera oficial, el video de Take On Me fue lanzado en el año de 1985, lo cual tuvo gran relevancia dentro del mundo musical, pues se colocó como número uno dentro de las listas de tendencia en 36 países.

Debido al tiempo que este tiene, el video tuvo que someterse a una restauración para mejorar y actualizar la calidad visual a una resolución 4K. Es de esta forma que se colocó en la famosa plataforma de YouTube, donde ha tenido un gran auge.

Cabe señalar que el video oficial de Take On Me estuvo dirigido por Steve Barron, quien tuvo la ingeniosa idea de crear un video en el que se mezclaba una parte animada, creada con bocetos a lápiz, con protagonistas de carne y hueso.

De acuerdo con una entrevista que dieron los artistas Michael Patterson y Candace Reckinger, encargados de elaborarlos, a un medio internacional, se tardaron alrededor de 16 semanas creando la obra.

Es así como Take On Me se unió a la lista de las canciones más vistas, e incluso, ha roto un récord. November Rain, de Guns N Roses; Smells Like Teen Spirit, de Nirvana; y Bohemian Rhapsody, de Queen, también son algunas de las canciones que se encuentran en YouTube con más reproducciones. ¿Cuál será el siguiente clásico que rompa récord?

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