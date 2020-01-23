Thomas Markle, padre de Meghan Markle, exige apoyo económico a los Duques de Sussex.

Los escándalos para los Duques de Sussex, Meghan y el Príncipe Harry, todavía no terminan, esto a pesar de que ya arreglaron los pendientes que tenían con la Familia Real, pues ahora Thomas Markle les exige un apoyo económico.

Desde que Meghan y su esposo Harry anunciaron su compromiso, se supo que la ex actriz no llevaba una buena relación con su padre, quien aprovechó el momento para otorgar entrevistas sobre los problemas que tenía con su única hija, a lo que ella le pidió mediante una carta que dejara de hablar sobre ella ante los medios de comunicación.

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Sin embargo, parece que Thomas Markle estuvo en desacuerdo con las súplicas de su hija, pues de nuevo buscó un lugar para realizar algunas confesiones frente a las cámaras; ahora lo hizo a través de un programa llamado Mi Historia, en donde hablará en un tono más duro sobre la decisión que tomó su hija respecto a deslindarse de sus títulos reales, ya que él lo considera con un error.

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Al parecer, 3 millones de dólares y una casa con 26 habitaciones no son suficiente para ella. Me da vergüenza ajena

Asimismo, aclaró que él está consciente de que los Duques de Sussex ya no querrán tener comunicación, por lo que ya no podrá conocer a su nieto Archie, pero considera que la pareja está en deuda con él debido a todos los escándalos en los que se vio envuelto, relacionados a ellos.

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