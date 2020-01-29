VIDEO: Kate Middleton protagonizó un momento ‘Marilyn Monroe’ con su falda por culpa del fuerte viento.

Kate Middleton siempre anda en boca de todos, especialmente por sus refinados vestuarios con los cuales siempre logra impresionar. Su gran estilo es evidente, y más cuando este se combina con los protocolos de vestimenta estipulados por la realeza.

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El pasado martes, la duquesa pasó por un incómodo momento en el que fue la protagonista de un momento Marilyn Monroe, pues el aire le hizo una mala jugada.

Middleton llegó al Evelina London Children´s Hospital, del que es dueña, cuando un gran viento pasó por las piernas de la esposa de William de Cambridge y levantó su falda. El momento quedó grabado en video y es evidente la cara de sorpresa que Kate tuvo en ese instante.

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Con rapidez, la duquesa bajó inmediatamente su minifalda, manteniendo siempre la discreción y continuó su camino, en el cual, una pequeña la esperaba con un ramo de flores.

The Duchess of Cambridge has arrived at the @EvelinaLondon as she bridges the worlds between art and children's wellbeing today, merging two of her patronages with the hospital and the National Portrait Gallery @smithsoniannpg to help poorly children pic.twitter.com/aubvTVZZD1 — Russell Myers (@rjmyers) January 28, 2020

Una de las expertas de protocolo, Myka Meier, comentó que Kate escoge ropa interior con mucha electricidad estática para que sus faldas se adhieran a su cuerpo y, así, evitar accidentes con sus prendas, especialmente las de la parte baja.

La duquesa eligió un traje de dos piezas de la firma Dolce & Gabbana, el cual uso con unas medias en color negro y unos botines en tonos oscuros también. Con esto, podemos ver que la naturaleza puede hacer de las suyas, sin importar a quién afecte o haga quedar mal.

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En este caso, le tocó a Kate de Cambridge, pero mañana podría ser alguien más.