FOTO: Kim Kardashian presume sus curvas al posar con diminuto bikini negro y cautiva a sus seguidores de Instagram.

Kim Kardashian sorprendió a sus miles de seguidores con sus atributos, los cuales presumió en Instagram con un diminuto bikini negro.

En la imagen se puede apreciar a la socialité lucir un traje de baño de dos piezas en un tono oscuro, mientras posa en la orilla de una alberca con su larga cabellera y un collar dorado con listón negro.

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Rápidamente la foto robó las miradas de sus más de 160 millones de seguidores de Instagram, pues la esposa de Kanye West mostró sus curvas y la figura espectacular que posee.

Kim Kardashian detalló que las fotos fueron tomadas por su esposo el pasado 14 de febrero, tras acudir a un romántico viaje.

Escapada sorpresa de San Valentín

En cuestión de horas, la foto logró recaudar más de 5 millones de Me Gusta y miles de comentarios. Usuarios le dedicaron algunos mensajes de amor y halagos expresando su admiración por ser una de las más famosas integrantes del clan Kardashian.

Luego de que la pareja pasó tiempo juntos para celebrar su amor, volaron a Chicago el domingo para disfrutar del NBA All-Star Game 2020.

Ahí, los padres de North West, Saint West, Chicago West y Psalm West, fueron atrapados por la clásica Kiss Cam, y Kim se inclinó para darle a su esposo un dulce beso en la mejilla.



KIM DEMUESTRA SER UNA MAMÁ 'COOL'

Hace un par de días, Kim compartió un tierno video junto a su hija mayor North West. En el breve video aparece la empresaria con su hija mientras realizan una divertida coreografía al ritmo de To My Love de Bomba Estéreo.

De esta forma, la famosa influencer demuestra que puede ser una mamá cool y que disfruta realizar este tipos de videos con sus hijos.

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