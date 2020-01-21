¡OMG! Kim Kardashian ya no quiere seguir encendiendo las redes sociales y ahora se dedicará a esto.

Kim Kardashian sorprendió a sus fans al anunciar sus intenciones de dejar de encender las redes sociales para dedicarse a otras actividades, con las que pueda ser vista de otra manera en un futuro.

Parece que la socialité se tomó muy en serio sus estudios de Derecho, como se puede ver en su cuenta de Instagram, donde promociona el tráiler de su documental titulado Kim Kardashian West: The Justice Project, que se estrenará el próximo 5 de abril de 2020.

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En el programa, la multimillonaria empresaria cuenta todas las labores que ha hecho en favor de la defensa de los prisioneros americanos, que han sido encarcelados por contar con anomalías en sus expedientes.

Kim reveló, en entrevista con la agencia AP, que "no quiere ser toda su vida una estrella de las redes sociales", ya que quiere ser un buen ejemplo para sus hijos y poder hacer algo que les pueda beneficiar a ellos.

Además, la socialité dijo que emplea 18 horas a la semana a estudiar, para lograr obtener su título en Derecho, tarea que bien sabe combinar con sus labores de madre.

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