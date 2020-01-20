Príncipe Harry habló por primera vez sobre su renuncia a la realeza británica. ¡Esto fue lo que dijo!

Visiblemente afectado, el Príncipe Harry expresó su gran tristeza por renunciar a la realeza británica. Aseguró que no tenían otra opción como Duque de Sussex para tener una vida familiar más pacífica.

Me produce gran tristeza que se haya convertido en esto. Nuestra esperanza era seguir sirviendo a la Reina, a la comunidad y a mis asociaciones militares, pero sin financiamiento público. Lamentablemente, eso no es posible

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La lealtad a la Reina Isabel II también estuvo presente en su discurso durante un evento de caridad:

Ha sido un privilegio estar a su servicio, y continuaremos haciéndolo. Siempre tuve un enorme respeto por mi abuela, mi comandante en jefe, y estoy increíblemente agradecido a ella y al resto de mi familia, por al apoyo que nos han dado a Meghan y a mí en los últimos meses

Entre los acuerdos que tuvieron los exduques de Sussex con la familia real, encabezada por la Reina Isabel II, está el renunciar a los fondos públicos; por lo que ahora deberán reembolsar los 2.4 millones de libras (aproximadamente 60 millones de pesos) que costó la transformación de la propiedad que habitaron cerca del castillo de Windsor, un hecho sin precedentes en la historia de la realeza británica.

El Príncipe Harry también renunció a sus grados militares y condecoraciones conseguidas con dos misiones en Afganistán con el ejército británico.

I want you to hear not just a prince or a duke, but Harry - speaking at @Sentebale charity event this evening. 💕 pic.twitter.com/nfQGaQFM6A — The Duke and Duchess of Sussex (@PHarry_Meghan) 19 de enero de 2020

El Príncipe Harry, Meghan Markle y su pequeño hijo, Archie, vivirán inicialmente en Canadá, antes de decidir si se mudan a Estados Unidos u otro país.

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