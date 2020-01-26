Conoce la trayectoria de Kobe Bryant, la estrella de Los Angeles Lakers. Los mejores momentos que lo hicieron brillar.

Nacido el 23 de agosto de 1978, en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania; a Kobe Bryant le esperaba uno de los futuros más brillantes en el mundo del basquetbol. Con tan sólo 18 años, debutó un 3 de noviembre de 1996 con el equipo de Los Angeles Lakers, en un duelo contra Minnesota, teniendo una participación de seis minutos y ninguna canasta hecha por Bryant.

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Sin embargo, en su segunda temporada, con el mismo equipo que lo vio crecer, se convirtió en el basquetbolista más joven en competir en el Juego de las Estrellas, sumando en toda su carrera 18 participaciones.

Durante los siguientes años, los seguidores de los Lakers comenzaron a enfocarse en Kobe pues, poco a poco, su fama como basquetbolista destacaba, llamó la atención de la afición y de todos los medios deportivos. Fue cuando a finales de los 90 e inicios del siglo XXI, el equipo obtuvo tres títulos consecutivos.

Kobe Bryant y Shaquille O´Neal, trabajaban en equipo para liderar al conjunto de Los Angeles Lakers, una excelente labor que los llevó a ganar tres veces consecutivas el título de la NBA. Fue en el 2000 el primero que obtuvieron, después de 12 años sin ganarlo. En ese año, resultaron vencedores ante el equipo de Indiana Pacers, en el 2001 volvieron a festejar con el campeonato en sus manos en un juego que resultaron vencedores contra Filadelfia 76ers, y en el 2002, contra los Nets de Nueva Jersey.

UNA JOVEN ESTRELLA DE LA NBA

Con tan sólo 23 años, Kobe Bryant ya era el jugador más joven en obtener tres títulos consecutivos de la National Basketball Association.

El 22 de enero del 2006, Kobe rompió su propio récord, al anotar 81 puntos en un partido contra los Toronto Raptors, en el que los Lakers resultaron vencedores. Esto lo posicionó en el segundo total más alto, siguiéndole después de los 100 puntos que encestó Wilt Chamberlain en 1962.

También participó en los Juegos Olímpicos de Beijing y Londres en el 2008 y 2012 respectivamente. Fue en el primero, al cual acudió al lado de LeBron James, y juntos pusieron el nombre de Estados Unidos en alto, haciendo lo mismo en Londres.

Entre los años 2009 y 2010, jugó de la mano con Pau Gasol, jugador español; llegando a su cuarta y quinta coronas de la NBA, nombrado como el MVP en esos dos años.

EL RETIRO

Fue a la edad de 37 años en la que Bryant decidió retirarse de las canchas del baloncesto, llevándose 5 anillos, dos oros olímpicos y 20 años en el equipo al que le fue leal durante todo ese tiempo: Los Angeles Lakers. Jugando su último partido el 14 de abril del 2016, anotando 60 puntos a los Utah Jazz.

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Esta fue la cuantiosa fortuna que Kobe Bryant hizo antes de su retiro de la NBA. ¡No lo podrás imaginar!

