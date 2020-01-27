VIDEO: El desgarrador momento en que LeBron James se entera de la muerte de Kobe Bryant. Aquí su reacción.

El portal 12News publicó un video de LeBron James minutos después de recibir la noticia de la muerte de su amigo, Kobe Bryant. El jugador de baloncesto de los Lakers, bajó de un avión que regresaba desde Filadelfia, iba caminando por el aeropuerto cuando se enteró del suceso, inmediatamente una mujer lo abraza y lo consuela.

El video se volvió viral en redes sociales, pues los usuarios estuvieron al pendiente de las reacciones de los amigos y familiares del fallecido. LeBron, no ha dado su postura al respecto, pero podemos verlo romper en lágrimas en el video que dura un poco más de 1 minuto.

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Famosos lamentan la muerte de Kobe Bryant. Amigos del exjugador expresaron sus condolencias a la familia.

Kobe Bryant murió esta mañana cuando se derrumbó el helicóptero en el que viajaba muy cerca de Las Virgenes Road. Algunos famoso enviaron sus condolencias a la familia del deportista.

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Así se enteraba LeBron James de la muerte de Kobe, al bajar del avión que regresaba a los Lakers desde Filadelfia.

El mundo del deporte en estado de conmoción.#KobeBryantRIP #RIPMamba pic.twitter.com/pl2Sqz7Zvv — Guillermo Gorroño (@guillegorrono) January 26, 2020

El exjugador de Los Lakers tenía 41 años y es considerado uno de los basquetbolistas más grandes de la historia, su trayectoria abarca un premio Oscar por el filme Dear Basketball.

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