Familia de Kobe Bryant y su hija Gigi reciben sus restos, tras la identificación de los cuerpos.
Las autoridades de Los Ángeles entregaron a las familias afectadas los cuerpos de las víctimas del accidente en el que murió el basquetbolista.
Las autoridades de California entregaron a las familias los restos de las víctimas del accidente en el que murieron Kobe Bryant y su hija Gigi.
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En el trágico accidente que cobró la vida de Kobe Bryant y su pequeña hija Gianna, también murieron Payton Chester, de 13 años; Sarah Chester, de 45 años; Alyssa Altobelli, de 14; Keri Altobelli, de 46; John Altobelli, de 56; Christina Mauser, de 38; y el piloto del helicóptero, Ara Zobayan, de 50 años.
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My girls and I want to thank the millions of people who’ve shown support and love during this horrific time. Thank you for all the prayers. We definitely need them. We are completely devastated by the sudden loss of my adoring husband, Kobe — the amazing father of our children; and my beautiful, sweet Gianna — a loving, thoughtful, and wonderful daughter, and amazing sister to Natalia, Bianka, and Capri. We are also devastated for the families who lost their loved ones on Sunday, and we share in their grief intimately. There aren’t enough words to describe our pain right now. I take comfort in knowing that Kobe and Gigi both knew that they were so deeply loved. We were so incredibly blessed to have them in our lives. I wish they were here with us forever. They were our beautiful blessings taken from us too soon. I’m not sure what our lives hold beyond today, and it’s impossible to imagine life without them. But we wake up each day, trying to keep pushing because Kobe, and our baby girl, Gigi, are shining on us to light the way. Our love for them is endless — and that’s to say, immeasurable. I just wish I could hug them, kiss them and bless them. Have them here with us, forever. Thank you for sharing your joy, your grief and your support with us. We ask that you grant us the respect and privacy we will need to navigate this new reality. To honor our Team Mamba family, the Mamba Sports Foundation has set up the MambaOnThree Fund to help support the other families affected by this tragedy. To donate, please go to MambaOnThree.org. To further Kobe and Gianna’s legacy in youth sports, please visit MambaSportsFoundation.org. Thank you so much for lifting us up in your prayers, and for loving Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri and me. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family ❤️
Los resultados del forense determinaron que la causa de la muerte de las nueve víctimas fue traumatismo por la fuerza del impacto; la forma de la muerte fue certificada como accidente.
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Todos los tripulantes del helicóptero viajaban a un partido en la Academia de Deportes Mamba en Thousand Oaks. La persona que dio la alerta emergencia al 911, comentó que la aeronave se encontraba ‘entre espesas nubes’. Mientras que otra persona aseguró:
Un helicóptero se estrelló contra una montaña. Lo escuchamos y ahora estoy viendo las llamas. Estamos viendo las llamas ahora mismo en la colina
La Junta Nacional De Seguridad Del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) se encuentra todavía tratando de determinar las causas del accidente, en donde ha reunido diferentes pruebas que se encontraron en el lugar, hasta el momento han declarado que se determinará si el clima fue un factor clave.
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Se espera que el informe preliminar se encuentre listo en los próximos días; sin embargo, el reporte final tardará como mínimo un año.