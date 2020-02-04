Familia de Kobe Bryant y su hija Gigi reciben sus restos, tras la identificación de los cuerpos.

Las autoridades de California entregaron a las familias los restos de las víctimas del accidente en el que murieron Kobe Bryant y su hija Gigi.

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En el trágico accidente que cobró la vida de Kobe Bryant y su pequeña hija Gianna, también murieron Payton Chester, de 13 años; Sarah Chester, de 45 años; Alyssa Altobelli, de 14; Keri Altobelli, de 46; John Altobelli, de 56; Christina Mauser, de 38; y el piloto del helicóptero, Ara Zobayan, de 50 años.

Los resultados del forense determinaron que la causa de la muerte de las nueve víctimas fue traumatismo por la fuerza del impacto; la forma de la muerte fue certificada como accidente.

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Todos los tripulantes del helicóptero viajaban a un partido en la Academia de Deportes Mamba en Thousand Oaks. La persona que dio la alerta emergencia al 911, comentó que la aeronave se encontraba ‘entre espesas nubes’. Mientras que otra persona aseguró:

Un helicóptero se estrelló contra una montaña. Lo escuchamos y ahora estoy viendo las llamas. Estamos viendo las llamas ahora mismo en la colina

La Junta Nacional De Seguridad Del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) se encuentra todavía tratando de determinar las causas del accidente, en donde ha reunido diferentes pruebas que se encontraron en el lugar, hasta el momento han declarado que se determinará si el clima fue un factor clave.

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Se espera que el informe preliminar se encuentre listo en los próximos días; sin embargo, el reporte final tardará como mínimo un año.

