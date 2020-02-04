La actriz Shannen Doherty, Brenda de ‘Beverly Hills 90210', revela que vuelve a padecer cáncer.

La famosa actriz Shannen Doherty, quien interpretó a Brenda en la serie Beverly Hills 90210, confesó que el cáncer regresó a su cuerpo, luego de ser declarada en remisión tras haber luchado dos años contra el cáncer de seno que padecía.

A través de una entrevista para el programa Good Morning America, la actriz de 48 años dijo estar asustada por el reciente diagnóstico.

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Shannen Doherty mencionó que le preocupaba la forma en que su familia tomaría la noticia; sin embargo, lo hizo público para que no haya desinformación al respecto.

Mi cáncer volvió y es por eso que estoy aquí, es una píldora amarga para tragar, estoy petrificada, bastante asustada. Mi madre es un ser humano valiente, también mi esposo, pero me preocupo por ellos y prefiero controlar la narrativa, que la gente lo escuche de mí, que sea real y auténtico

También expresó cómo se sintió al ser notificada nuevamente con esta enfermedad.

Creo que aún no lo he procesado. Es un trago muy amargo de muchas maneras. Definitivamente hay días en los que digo: ‘¿Por qué yo?’. Y luego pienso: ‘Bueno, ¿por qué no? ¿Quién más? ¿Quién más aparte de mí lo merece? Nadie de nosotros’.

La actriz tiene cáncer etapa 4, una de las fases más avanzadas e irreversibles, varios médicos la consideran fase terminal.

A través de redes sociales, sus fans le escriben varios mensajes de apoyo.

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