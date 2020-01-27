Kobe Bryant fue un gran compañero en la NBA. Así lo demostró en su último post en redes sociales.

Kobe Bryant murió sorpresivamente este fin de semana en un fatal accidente aéreo. A sus 41 años jamás imaginó que un mensaje dedicado a LeBron James sería su último post en redes sociales.

LeBron James superó hace dos días la marca de Kobe Bryant como el tercer mejor anotador máximo en la historia de la NBA.

En su más reciente juego, LeBron anotó 29 puntos y sumó 33,655 totales. Muy por encima de los 33,644 que logró Kobe Bryant durante su carrera con los Lakers.

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Mucho se especuló sobre cuál sería la reacción de 'Black Mamba' ante la hazaña de LeBron, y esto fue lo que diijo:

Sigues haciendo progresar el juego, @KingJames. Mucho respeto, mi hermano

Este se convirtió en el último post en redes sociales de Bryant, quien acompañó la publicación con el hashtag #33644, en alusión a la puntuación que él logró durante su carrera en el baloncesto profesional.

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Este post cuenta con más de 100 mil retuits y 435 mil 'me gusta', además de 15 mil comentarios entre los que se leen lamentosy condolencias de los fans por la sorpresiva muerte del icónico jugador de la NBA.

Kobe Bryant murió como el cuarto máximo anotador de la NBA, superado solo por Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone y el 'Rey' James.

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