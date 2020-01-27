¿Quién es Vanessa Laine, viuda de Kobe Bryant? Te contamos sobre la esposa del ídolo, de padres mexicanos.

El pasado 26 de enero los usuarios de las redes sociales se conmocionaron ante la muerte de Kobe Bryant, y una de las preguntas que se hicieron fue sobre el estado emocional de Vanessa Laine, hija de padres mexicanos. Te contamos quién es la mujer que le robó el corazón al exjugador de Los Lakers.

Vanessa fue esposa del basquetbolista durante 18 años, se conocieron en la preparatoria Marina High School cuando ella tenía 17 años y Black Mamba 20. Al principio, los padres de Kobe no estaban de acuerdo con el noviazgo; sin embargo, tras su boda en el 2001 y el nacimiento de sus hijas, Gianna y Natalia Bryant, les brindaron todo su apoyo.

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Vanessa Cornejo Ubrieta nació en Huntington Beach, California y obtuvo el apellido ‘Laine’ cuando su mamá contrajo nupcias con su padrastro Stephen Laine.

La ahora viuda de Kobe estuvo en los momentos más polémicos del deportista, pues en algún instante de su carrera fue acusado de violación por una mujer de 19 años que laboraba en el Hotel Eagle, en Colorado.

Eres mi bendición. Eres un pedazo de mi corazón. El aire que respiro (...) siento mucho que tengas que pasar por todo esto y que tengamos que hacer pasar a nuestra familia por esto

Estas fueron las palabras de Laine en una entrevista para la revista People. En el año 2011 se rumoraba que la pareja estaba a punto de divorciarse, pero lograron resolver sus problemas personales: “Estamos muy complacidos de anunciar que nos hemos reconciliado”, expresó Kobe.

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Los obstáculos en su matrimonio no fueron impedimento para que la bailarina diera a luz a sus 4 hijas: Natalia Diamante, Bianka Bella, Capri Kobe y Gianna María-Onore; esta última, de apenas 13 años de edad, murió junto a su padre en el accidente a bordo de un helicóptero que cayó en Calabasas, California.

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