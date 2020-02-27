Lady Gaga anuncia el estreno de Stupid Love, primer sencillo de su disco ‘LG6', tras el éxito obtenido con película ‘A Star Is Born’.

Lady Gaga sorprendió a sus fans al anunciar el estreno de Stupid Love, el primer sencillo de su próximo disco LG6, que será dado a conocer la medianoche de este viernes.

Tras el éxito obtenido con película A Star Is Born, la cantante de 33 años anunció que la canción estará disponible a partir del 28 de febrero y será el primer vistazo de su sexto álbum de estudio.

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A través de su cuenta de Instagram, Lady Gaga compartió la imagen de un anuncio espectacular, en la que aparece el título de la canción escrito en rosa y azul, acompañada de fotos de la cantante.

La publicación fue acompañada con la siguiente descripción: "Stupid Love, el nuevo sencillo por Lady Gaga saldrá el viernes a medianoche ET #LG6", misma que en menos de 24 horas obtuvo más de 600 mil ‘likes’ y sobrepasó los 28,000 comentarios.

Al respecto, los fans de la cantante, little monsters, no ocultaron su emoción ante la excitante noticia, misma que llevan esperando desde que salió su quinta producción discográfica, Joanne, en 2016.

“Estamos listos”, “¡Vamos a volvernos estúpidos!”, “La reina ha vuelto”, “El momento que tanto he esperado”, “Tengo un buen presentimiento sobre esta era”, “¿Esto significa que tenemos que empezar a guardar nuestras monedas para el tour?”, fueron algunas de las impresiones en el post en la red social.

Hace aproximadamente un mes se filtró en la red una versión de esta canción, que refiere a las influencias al género disco de Gaga, incluso se dio a conocer lo que posiblemente sería el video del sencillo, en donde se la ve con un vestuario tipo anime.

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