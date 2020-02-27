Dua Lipa sorprende a todos sus fans con increíble cambio de look. La cantante británica lució un nuevo estilo de cabello.

Dua Lipa fue una de las últimas revelaciones de la década pasada, la chica se ha encargado de llevar su música a cada rincón del mundo, lo que ha hecho que tenga millones de fans y que con el tiempo se haya convertido en un ícono de moda. Ahora, ha impresionado a sus seguidores en las redes sociales por lucir un corte de pelo distinto.

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La razón es porque la intérprete de New Rules pretende sanar su pelo, después de haber hecho una serie de cambios de look, en los que su cabello tuvo que pasar por varios procedimientos químicos con la única intención de explotar con más fuerza su estilo camaleónico.

A pesar de que el pelo es la parte del cuerpo que solemos manipular constantemente para lucir diferentes, pasar de castañas a rubias o llevar colores vibrantes, éste también sufre mucho desgaste, lo cual hace que con el tiempo se maltrate.

Justamente este problema llegó a la cantante Dua Lipa, la cual, sin importar su gran éxito, su cabello no está pasando por uno de los mejores momentos. Después de lucir una melena bicolor, en donde la parte de arriba y del frente fue decolorado, Dua comenzó a notar como su pelo se trozaba.

Esto la llevó a una sola solución… Cortarlo, pues era la única manera de hacer que su melena se renueve y comience a crecer de forma sana. Ahora luce con un corte que ha impactado en las redes sociales, pues ya habíamos notado que le estaba creciendo.

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La decisión no fue tomada por la cantante, sino que se trató de una solución que su estilista consideró viable. Aunque no sea algo que le encante, solamente ella podría llevar tan alocado estilo sobre su cabeza. No cabe duda de que la belleza de la chica es gigante.