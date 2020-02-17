La cantante Lady Gaga no pasó sola San Valentín, pero lanzó un mensaje antes de presumir a su novio.

Una de las cantantes más populares de los últimos años como Lady Gaga, ha sorprendido a sus millones de fans tras haber presumido en sus redes sociales una foto en la que aparece al lado de su novio con motivo al Día de San Valentín. Mostrándole su cariño a través de una imagen.

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Michael Polanski es el nombre de quien le ha robado el corazón a la intérprete de Bad Romance, un importante empresario a quien le ha dedicado un tierno mensaje, en el que le declaró completamente su amor a través de su cuenta de Instagram.

Fue sólo en cuestión de horas que la instantánea llegó al millón de likes y los comentarios se llenaron de buenos deseos y palabras de cariño para la cantante y su pareja, felicitando a la celebridad por este momento de su vida.

Antes de esa foto, la ganadora de un Oscar dejó un mensaje en el que habla del amor y cariño propio y cuál es el verdadero significado del amor. En la imagen, Lady Gaga sale posando con un gran anillo, y una tradición que tiene en los años bisiestos, que acompañaba con este mensaje:

Celebrando el día de San Valentín con este rudo anillo diseñado por mi amigo @bcompleted. ¿Sabías qué hay una vieja tradición que dice que solo durante un año bisiesto, el 29 de febrero, se les permite a las mujeres proponer matrimonio a los hombres? ¡Es 2020, y cualquier persona de cualquier identidad de género puede proponer matrimonio a cualquier persona, en cualquier momento! Entonces, mientras todos celebramos el amor hoy, me pongo este anillo en mi propio dedo como un signo de mi amor por mí y por mis fans. Y recuerden de que todos hemos nacido superestrellas

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La caja de comentarios se llenó de agradecimientos por las personas que se sintieron conmovidas con cada una de estas palabras que la protagonista de Nace Una Estrella les dejó.

