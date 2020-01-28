¿Quién es Lamberto Quintero? Conoce la historia del famoso narcotraficante que se convirtió en meme.

Un 28 de enero, pero de 1976, fue asesinado Lamberto Quintero en el Salado, Sinaloa, esto luego de una balacera. Este personaje, que se convirtió en meme, era tío de Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más famosos de México.

Lamberto Quintero murió porque él y su primo, Pedro Páez, tenían problemas con la familia Lafarga, por el tráfico de drogas. Ambas familias eran muy poderosas en Culiacán.

Te puede interesar:

#DollyPartonChallenge: El nuevo reto de viral que muestra las distintas facetas en redes sociales.

Este hombre se convirtió en leyenda ya que inspiró un corrido, el cual fue interpretado por Antonio Aguilar. La letra de este corrido refleja a Lamberto Quintero como una persona especial y alegre.

Además, también su historia fue llevada a la pantalla grande y fue protagonizada por Antonio Aguilar, Angélica Aragón y Marcela Rubiales en 1987.

En 1990 llegó la segunda parte, titulada El Hijo de Lamberto Quintero. La historia se centra en la venganza de su hijo por la muerte de su padre, Lamberto. La cinta es protagonizada por Pepe Aguilar y fue dirigida por Mario Hernández.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7.

El capo Lamberto Quintero no sólo inspiró estas producciones y memes, pues también tuvo su libro. Luego de que se realizaran las cintas, se escribió una obra literaria que lleva por título La Muerte de Lamberto Quintero y el autor es José María Figueroa Díaz.

Ahora, internet hizo de las suyas y los usuarios se inspiraron en Lamberto Quintero para realizar varios memes conmemorativos.

¡Don Lamberto Quintero no vaya mañana rumbo al Salado! pic.twitter.com/gttuIq2tNm — Pitolú (@ApocoSiPitolu) January 27, 2020

Mi amix: por que nadas tan raro hoy?



*Yo sabiendo que hoy es 28 de enero y como me hiere esa fecha, cuando a Lamberto Quintero lo seguia una camioneta.* pic.twitter.com/qGBz12CSGB — M ∆ R I ∆ (@Mariagu51613517) January 28, 2020

También te pude interesar:

¿Maribel Guardia regresa a clases? Así fue captada en los pasillos de un plantel del IPN.