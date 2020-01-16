¿Vuelve a creer en el amor? Liam Hemsworth, ex esposo de Miley Cyrus, estrena noviazgo con modelo.

Liam Hemsworth causó revuelo tras estrenar noviazgo con una modelo, luego de que se separó de la cantante Miley Cirus, con quien tuvo un matrimonio que duró solamente unos meses.

Liam y Miley se habían convertido como una de las parejas favoritas del año pasado; sin embargo, la cantante cometió algunos errores dentro de la relación, ya que le fue infiel en dos ocasiones, una de ellas con la famosa blogguera Kaitlynn Carter.

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Asimismo, se dijo que la cantante seguía consumiendo drogas, pero ella también mencionó que Liam era quien acudía a ellas, por lo que la cantante ya no quería más ese tipo de ambientes, pues tenía poco tiempo de que se había recuperado de las adicciones en las que se vio involucrada.

Ver esta publicación en Instagram 🎀 Una publicación compartida por Gabriella Brooks (@gabriella_brooks) el 14 de Ene de 2020 a las 12:30 PST

Fue así que la pareja dio a conocer su divorcio y Liam Hemsworth regresó a su natal Australia, al lado de su familia. Después de ello, en el mes de diciembre se le vio por primera vez con Gabriella Brooks y comenzaron los rumores sobre un posible romance al mostrarse cariñosos.

Sin embargo, el fin de semana volvieron a despertar los rumores cuando Liam pasó el domingo en compañía de su familia durante el festejo de su hermano menor, pues fue acompañado por la misma modelo, Gabriella Brooks, con quien tuvo varias muestras de cariños como besos, caricias, entre otras tantas más sexys pero sutiles.

Incluso, la joven modelo de 21 años ya conoce a gran parte de la familia de Liam Hemsworth, porque durante las fiestas navideñas fue invitada a algunas de las reuniones que llegaron a realizar algunos de los integrantes.

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