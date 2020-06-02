La nueva entrega de Liga de la Justicia nuevamente mostrará más pesadillas apocalípticas de Batman.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder se estrenará en una plataforma de streaming el próximo año 2021, que según se ha mencionado no tiene nada que ver con lo que salió en los cines, ya que el famoso director mencionó que se mostrarán más pesadillas apocalípticas de Batman.

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Mientras uno de los fieles fans preguntó en las redes sociales si el Snyder Cut de La Liga de la Justicia incluiría más escenas de las pesadillas, el director Zack Snyder se limitó a responder un simple 'Oh ya'.

Así que por el momento no se sabe con exactitud dónde se incluirán estas pesadillas y qué es lo que Batman podrá ver, por ahora lo único que se tiene claro es que la trama que comúnmente se conoce en la película cambiará por completo con esto que se acaba de revelar.

Teóricamente, en la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia era Steppenwolf quien resucitaba a Superman y Batman tenía esas nuevas pesadillas, por eso se debía de involucrar a Lois Lane para que influyera en Superman y hacerlo regresar al lado bueno.

Aunque es importante mencionar que las pesadillas son porque en Batman vs Superman: El Amanecer De La Justicia de 2016, se presenta a Batman soñando con un futuro donde Darkseid se ha adueñado de la Tierra, y lo peor es que Superman trabaja para él.

Por lo que Superman captura a el Caballero Oscuro, Batman, y acaba con él. Aquí es cuando Batman despierta y se da cuenta que fue una pesadilla, pero entonces Flash viaja en el tiempo para descubrir que la clave de todo es Lois Lane, de nuevo vuelve a despertar Batman y así es como se ve influenciada la película de La Liga de la Justicia.

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Aunque a Joss Whedon le pareció algo muy profundo, optó por retirar las pesadillas de Batman, lo nuevo es que en esta versión regresarán, ya que han sido la clave de muchas cosas en DC Comics.

Hasta el momento no se ha confirmado nada, sólo se debe esperar a que llegue el estreno en la plataforma de streaming, en una versión nueva de 4 horas.

