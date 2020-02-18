Esta es la lista de amores que Eiza González ha tenido a lo largo de su vida y de su carrera en la actuación.

La actriz mexicana, Eiza González, se encuentra enfocada en su carrera en Hollywood; sin embargo, su vida profesional no ha sido motivo para salir con diferentes personajes del mundo del entretenimiento. Esta es la lista de amores de la actriz de Paradise Hills.

1.- Jermaine Jones

De acuerdo al portal estadounidense, TMZ, Eiza fue captada con el jugador de fútbol en un centro comercial de Los Ángeles. Aunque la mexicana tiene amigos en común con Jones, no se descartó un posible romance tras las fotos viralizadas el 29 de abril.

2.- Klay Thompson

Al parecer la celebridad tiene gran atracción por los deportistas, pues también fue captada junto al jugador de los Golden State Warriors. González nunca confirmó nada, sin embargo, se les vio salir de un restaurante en Los Ángeles, California.

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3.-Liam Hemsworth

Gran sorpresa se llevaron los usuarios de las redes sociales, cuando captaron a la celebridad junto al exnovio de Miley Cyrus. La pareja fue captada besándose en el 2013 e inmediatamente aseguraron que tuvieron un fugaz romance.

4.-Cristiano Ronaldo

Eiza sorprendió a sus fans cuando fue captada junto al deportista portugués saliendo de un bar en Los Ángeles. Se piensa que la actriz salió con el atleta, pues asistió a la final de la Eurocopa para apoyar a Ronaldo.

5.- Calvin Harris

El exnovio de Taylor Swift también figuró en su lista de amores. Fue captada con el DJ escocés mientras salían de una fiesta en Los Ángeles. Aunque ninguno de los dos confirmó nada, se rumoraba que mantuvieron un noviazgo en secreto.

6.- Josh Duhamel

Eiza fue captada junto al actor estadounidense después de meses sosteniendo una relación. Ambos fueron fotografiados dándose un romántico beso en la Laguna de Muyil, en Quintana Roo, México. Los medios estadounidense dieron a conocer que terminaron su relación el 24 de julio.

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