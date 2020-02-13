FOTO: Eiza González declara su amor a Demi Lovato en Instagram tras la polémica fiesta del Super Bowl.
A través de redes sociales, y tras la polémica que protagonizaron ambas estrellas, Eiza González declaró su amor a Demi Lovato por esta razón.
La cantante estadounidense, Demi Lovato, compartió una foto en su cuenta de Instagram en donde presumió su nuevo tatuaje. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el mensaje de amor de Eiza González.
La intérprete de Anyone acudió con el artista Alessandro Capozzi para plasmar en su piel una increíble imagen. En la foto que publicó Demi Lovato detalló que antes de sus actuaciones en la pasada entrega de los Premios Grammy y en la edición número 54 del Super Bowl, no estaba segura de qué diseño o imagen se realizaría.
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No tenía idea de lo que iba a hacer, le conté sobre mi vida y dónde estaba en ese momento y creamos una combinación de imágenes que mejor simbolizan el despertar espiritual que estaba teniendo
- ¿Qué significa el nuevo tatuaje de Demi Lovato?
La actriz se sinceró con sus fans y relató lo que significa el enigmático tatuaje:
Tener un ángel caído siendo levantado por tres palomas puras y angelicales, mientras su luz interior está siendo guiada por una conciencia superior, y la desintegración de sus alas oscuras representaba la oscuridad que estaba derramando
Rápidamente la imagen generó cientas de reacciones, pues su nuevo tatuaje acaparó la atención tanto de amigos de la cantante como de sus fans.
Uno de los mensajes que causó sensación fue el de la actriz mexicana Eiza González. Al parecer, tanto Demi Lovato como ella se hicieron muy buenas amigas tras una fiesta privada para festejar el Super Bowl.
Eiza González le escribió lo siguiente:
Wow bebé, ¡Te amo!
y rápidamente Demi Lovato respondió su mensaje lleno de cariño:
I Love you more!
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I recently went dark on social media in preparation for my Grammy and Super Bowl performances but while I was off socials I got this incredibly meaningful tattoo done by @alessandro_capozzi. Getting tatted by him was an experience I’ve never had before.. no idea what I was going to get done, I told him about my life and where I was at in that moment and we created a combination on images that best symbolized the spiritual awakening I was having. Having a fallen angel being lifted by 3, pure, angelic doves (the Holy trinity) as her inner light is being guided by a higher consciousness, and the disintegration of her dark wings was representing the darkness I was shedding. Alessandro - you are extremely talented and I can’t wait for more!! Thank you for this special experience.. the only bummer is I can’t physically see this amazing artwork because it’s on my back! Haha. Also shout out to @scooterbraun for introducing us! 🖤🕊💉 ps. I still can’t believe how life like this looks and it healed amazing as well 🙌🏼🙌🏼🙌🏼
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