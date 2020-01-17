Lanzan ‘Circles’, nuevo álbum póstumo de Mac Miller, con el que su familia le rinde homenaje a su memoria.

A inicios de año, la familia de Mac Miller anunció que iba a salir un nuevo álbum del fallecido intérprete, uno con material que nadie había escuchado. El disco se titulaba Circles y el rapero lo estaba trabajando meses antes de su muerte, junto con su productor de cabecera, Jon Brion.

Asimismo, les dieron un adelanto a todos pues, días antes de ser liberado, se lanzó Good News, una canción que adelantaba el estilo de lo que estaba por venir. En pocas horas, la pista ya contaba con millones de reproducciones y una horda de fans ansiosos por ver este nuevo material.

Te puede interesar: El rapero Tekashi admite que uno de sus deseos es cumplir su condena dentro de su casa, a salvo del riesgo de la cárcel.

Para la fortuna de todos, el tiempo de espera acabó y por fin tenemos Circles, con 12 canciones que complementan a Swimming, último álbum que sacó Mac Miller cuando aún vivía. Así lo afirmó la familia en el Instagram del artista:

Circles es una pieza complementaria de Swimming, el quinto y último álbum de Miller lanzado en vida. Para honrarlo, Jon Brion borró su calendario para ayudar al rapero a afinar su material, y aumentó su papel en el álbum después de su muerte. Dos estilos diferentes que se complementan entre sí, creando un círculo. ‘Swimming in Circles’ era el concepto

Luego de la muerte de Mac Miller, nacido con el nombre de Malcolm James McCormick, cientos de músicos de diferentes estilos decidieron organizar un concierto en honor a él. De toda la lista destacan figuras como Chance the Rapper, SZA, Earl Sweatshirt, Vince Staples, Travis Scott y John Mayer.

Finalmente, las redes sociales se han inundado de fanáticos que se encontraban sedientos por nuevos raps de Mac. La mayoría asegura sentir felicidad pero a la vez tristeza, pues saben que es poco probable que se vuelva a lanzar algo inédito de Miller.

También te puede interesar: VIDEO: Eminem crea polémica por letra de rap sobre el atentado ocurrido en concierto de Ariana Grande.

