Maddox, hijo adoptivo de Angelina Jolie, desconoce a Brad Pitt como su padre y esta es la razón de su distanciamiento.

Maddox, hijo adoptivo de Angelina Jolie y Brad Pitt, desconoce al actor como su padre, luego de un incidente familiar por el cual no se pueden ver desde 2016. Aquí te presentamos la razón de este distanciamiento entre padre e hijo.

Luego que Brad Pitt y Angelina Jolie decidieran dar por concluido su matrimonio, el actor se ha visto afectado por el distanciamiento con sus hijos, sobre todo con el mayor, Maddox, con quien tiene una relación bastante complicada

Y es que el ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto, por la película Once Upon A Time In Hollywood, ha tratado de acercarse a él para compartir más momentos juntos, pero un incidente del pasado ha impedido que la relación entre ellos mejore.

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En el 2016, cuando la pareja se separó, se supo que ocurrió un incidente entre el famoso actor y Maddox, ello durante un vuelo en el avión privado de la familia con destino a Los Ángeles.

En aquel momento, una fuente cercana reveló a la revista People que el actor estaba borracho mientras discutía con Angelina Jolie, por lo que Maddox intervino en defensa de la actriz, lo que provocó una discusión incómoda entre ambos.

Hubo una discusión padre-hijo que no se manejó de la manera correcta y se intensificó más de lo que debería

Sin embargo, al conocerse la noticia, el círculo cercano del Pitt negó que él haya golpeado a su hijo, como varios medios habían afirmando, pero desde ese momento la relación entre el actor y su hijo Maddox cambió.

Recientemente, una fuente de Us Weekly dijo que el joven, quien fue adoptado por Jolie y meses después por Pitt, es muy cercano a su madre, pero que no siente lo mismo por su padre, además de señalar que Maddox tiene “un cierto resentimiento” hacia Brad Pitt.

Maddox realmente no se ve a sí mismo como el hijo de Brad

El hijo adoptivo de Brad Pitt y Angelina Jolie dio entender a un ‘paparazzi’ que lo abordó, que no quiere hablar de su padre, pues al preguntarle sobre su relación con el actor evadió el tema.

No sé nada de eso, no sé qué está pasando. Lo que tenga que suceder, sucederá

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