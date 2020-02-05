Madonna enfrenta demanda de sus propios fans por empezar tarde dos conciertos en Nueva York.
Los afectados plantean que la cantante hizo esperar al público tres horas antes de aparecer sobre el escenario, lo que causó afectaciones laborales y familiares.
Madonna enfrenta una demanda de sus propios fans por empezar tarde dos conciertos de su Madame X Tour, ofrecidos el pasado otoño en la Brooklyn Academy of Music de Nueva York.
Se trata de un recurso interpuesto por Andrew Panos y Antonio Velotta, quienes en demanda colectiva contra la cantante y la promotora Live Nation plantean que Madonna hizo esperar al público tres horas antes de aparecer sobre el escenario.
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I am deeply sorry that I have to cancel my concert scheduled for Monday January 27th in London. Under doctors guidance I have been told to rest for a few days. As you all know, I have injuries that have plagued me since the beginning of the tour but I must always listen to my body and put my health first. The last thing I want to do is disappoint my fans or compromise the integrity of my show. So I will keep going until I cannot. As always- anyone who purchased a ticket will be refunded for tickets purchased that evening. The show on Wednesday January 29th will go as scheduled. Again I am deeply sorry to disappoint anyone and please know that it hurts me more than you can imagine to have to cancel any shows. Thank you again for your understanding. 🙏🏼.
Según la demanda, citada por el portal de espectáculos TMZ, que está en la Corte Suprema de Brooklyn, los dos hombres exigen una compensación porque el retraso les dejó literalmente tirados en la ciudad.
Los afectados señalan que el retraso del concierto hizo que perdieran los trenes y otros medios de transporte porque el show no terminó hasta la una de la madrugada, algo que también afectó a su trabajo y rutina familiar del día siguiente.
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La querella plantea un incumplimiento de contrato, pérdida de valor, publicidad falsa y tergiversación negligente; sin embargo, no es la primera vez que se da esta situación, pues hace dos meses otros fans interpusieron una acción similar en Florida.
De esta manera, el Madame X Tour sigue teniendo problemas pues, aparte de los retrasos, ha experimentado también bastantes cancelaciones por problemas de salud de Madonna.
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