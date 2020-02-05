Madonna enfrenta demanda de sus propios fans por empezar tarde dos conciertos en Nueva York.

Madonna enfrenta una demanda de sus propios fans por empezar tarde dos conciertos de su Madame X Tour, ofrecidos el pasado otoño en la Brooklyn Academy of Music de Nueva York.

Se trata de un recurso interpuesto por Andrew Panos y Antonio Velotta, quienes en demanda colectiva contra la cantante y la promotora Live Nation plantean que Madonna hizo esperar al público tres horas antes de aparecer sobre el escenario.

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Según la demanda, citada por el portal de espectáculos TMZ, que está en la Corte Suprema de Brooklyn, los dos hombres exigen una compensación porque el retraso les dejó literalmente tirados en la ciudad.

Los afectados señalan que el retraso del concierto hizo que perdieran los trenes y otros medios de transporte porque el show no terminó hasta la una de la madrugada, algo que también afectó a su trabajo y rutina familiar del día siguiente.

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La querella plantea un incumplimiento de contrato, pérdida de valor, publicidad falsa y tergiversación negligente; sin embargo, no es la primera vez que se da esta situación, pues hace dos meses otros fans interpusieron una acción similar en Florida.

De esta manera, el Madame X Tour sigue teniendo problemas pues, aparte de los retrasos, ha experimentado también bastantes cancelaciones por problemas de salud de Madonna.

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