El colombiano Maluma impacta durante su concierto tras demostrar sus dotes artísticos en la batería.

Maluma se ha convertido en uno de los cantantes más emblemáticos del género urbano, por lo que su fama ya rompió las barreras, pues ahora da conciertos en otros continentes del mundo; incluso, en uno de ellos ya demostró que también tiene dotes en la batería.

El cantante, de origen colombiano, se ha convertido en toda una estrella debido al ritmo que genera con cada una de sus canciones, las cuales ya han llegado a diferentes países, a pesar de los malos comentarios que luego llega a recibir por una parte del público.

Asimismo, Maluma ha demostrado que su estilo ya ha dejado huella dentro de la industria de la moda, pues en más de una ocasión ha demostrado que cuenta un buen gusto para vestir; de hecho, también ha recibido comentarios por su vanidad que, en ocasiones, deja mostrar.

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Además, ha sido invitado en varios desfiles de moda de marcas prestigiadas, donde ha convivido con otras estrellas como las hermanas Kardashian u otras modelos de alto nivel.

No obstante, comenzó su gira en Europa con una presentación que dio en la ciudad de Kraków, Polonia, donde tuvo un gran recibimiento por parte de sus fans a pesar de la diferencia del idioma.

Con su gran ritmo puso a bailar a todos los asistentes, quienes no dejaron de corear y bailar cada una de sus letras de una forma muy peculiar. Sin duda, Maluma vivió un gran momento e inició de la mejor forma su gira.

En redes sociales circula un video en el que se muestra que fue tanta la emoción que el público despertó en él que también dio a conocer que cuenta con grandes habilidades en algunos instrumentos musicales, pues se sentó en donde se ubicaba la batería e hizo un solo con esta para finalmente rematar con un salto y lanzando las baquetas.

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