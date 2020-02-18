VIDEO: Marc Anthony estrena su primer capítulo de la serie titulada ‘OPUS – Sesiones de grabación’.

El puertorriqueño, Marc Anthony durante años se ha posicionado como uno de los mejores cantantes del género tropical. Nadie se resiste a querer bailar una de sus canciones o sentirse enamorado con las profundas letras. Sin embargo, ahora está estrenando su serie llamada OPUS – Sesiones de grabación.

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En este nuevo proyecto, Marc Anthony pretende mostrarle a su público la manera en la que suele trabajar en cada uno de sus discos, pero enseñando el proceso de su más reciente álbum Lo Que Te Di. En menos de cinco minutos se puede ver todo el trabajo de producción del single que lleva el mismo nombre del disco.

Cada semana se estará estrenando un nuevo capítulo y la serie contará de diez episodios. El primero ya está disponible en YouTube. Marc Anthony quiere enseñarles a todos sus fans el trabajo que hizo al lado del pianista y productor Sergio George.

En el mes de enero, el exesposo de Jennifer Lopez, se llevó un Grammy gracias a este material discográfico en la categoría de Mejor Álbum Tropical. El lanzamiento de su serie fue al mismo tiempo que el puertorriqueño se presentó en el Madison Square Garden en Nueva York como parte de su tour Opus.

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Las ciudades que lo estarán recibiendo son: Nueva Jersey, Carolina del Norte y Washington. Así como países latinoamericanos como: México en el mes de mayo y estará cantando en El Palacio de los Deportes. Y pretende cruzar el mundo para llevar su gran talento al viejo continente, Europa.

También se destacó en los Premios Billboard de la Música Latina en cuatro categorías: Álbum Tropical del Año, Canción Tropical del Año, Artista Tropical del Año y Gira del Año; y podremos ver si resulta ganador el próximo 23 de abril.