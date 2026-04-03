¡No saldrá en The Pitt, temporada 3! Anuncian salida de querido personaje de la serie de HBO Max

En poco más de un año desde su estreno, "The Pitt" se ha consolidado como una serie de HBO tan prestigiosa como exitosa. Actualmente se sabe que sí habrá una temporada 3, pero también ya llegó un cambio fuerte con respeto al cast: la actriz Supriya Ganesh, quien interpreta a la doctora "Samira Mohan", no regresará para un nuevo turno con el doctor "Robby" y compañía.

"The Pitt" sigue al grupo de médicos que trabaja en el "Centro Médico de Traumatismo de Pittsburgh", en una sala de urgencias que minuto a minuto se vuelve más caótica y extrema. Cada capítulo aborda lo que sucede en una hora dentro del hospital.

Supriya Ganesh, la doctora "Samira Mohan" de "The Pitt", no volverá a la temporada 3

De acuerdo con información obtenida por el medio especializado Variety, la actriz Supriya Ganesh no volverá para "The Pitt", temporada 3; desde el primer episodio de la serie y de manera regular, ha interpretado a la doctora "Samira Mohan".

El personaje de Ganesh se ha convertido en uno de los más queridos de "The Pitt" por su actitud empática hacia los pacientes. Su salida no se debe a algún conflicto con la actriz, sino simplemente a que, dentro de la trama, la doctora "Mohan" está a punto de terminar su residencia; de hecho, en los últimos episodios de la temporada 2 la hemos visto analizar su futuro.

Al mismo tiempo, hay una adición al elenco regular de la serie: Ayesha Harris, quien interpreta a la doctora "Parker Ellis". A este personaje lo conocemos desde la temporada 1; apareció en algunos capítulos como parte del personal médico que llega para apoyar en la emergencia del "PittFest".

A la actriz Ayesha Harris, además de 4 episodios de la temporada 1 y algunos de la 2, muy probablemente la has visto en series como "Daisy Jones and the Six", "Glamorous", "Abbott Elementary" y "Good Girls".