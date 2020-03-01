Billie Eilish: La chica que ha revolucionado el mundo de la música y de la moda por su peculiar manera de vestir.

Billie Eilish se ha encargado de posicionarse como una de las mejores cantantes de pop rock, pues las letras de sus canciones con los matices musicales que acompañan a cada una de las palabras que entona; se han convertido en algo nuevo para las nuevas y viejas generaciones. A pesar de ser la nueva revelación, su manera de vestir la han hecho una chica que no sigue los estereotipos o modas impuestas por la sociedad.

Te puede interesar:

Kim Kardashian compartió una insólita foto de su juventud y los internautas la compararon con su hija, Chicago West.

Con tan sólo 18 años se ha hecho acreedora a grandes galardones por el desbordante talento que en cada presentación y canción ella logra mostrar. Definitivamente, ha sido la protagonista de aquellas noches de premiación en donde su nombre es pronunciado una y otra vez.

Tal como le pasó en los Premios Grammy, la intérprete de Ocean Eyes se convirtió en la primera mujer en llevarse los cuatro premios en las categorías: Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año, y Mejor Nuevo Artista, siendo la más joven en lograrlo.

Después de esto y de todo el trabajo que ha hecho con cada una de sus creaciones musicales, Billie fue invitada a los Premios Oscar, en dicha ceremonia interpretó una nueva versión de la canción Yesterday, y días después fue nombrada la Mejor Artista Femenina Internacional en los Brit Awards.

Pese a los miles de reconocimientos que ha recibido, sigue siendo blanco de críticas por su singular manera de vestir, en las que prefiere usar prendas grandes y sueltas, antes de portar atuendos sexys y entallados.

Billie Eilish reveló en una entrevista con la revista Vogue de Australia que se viste conforme a su personalidad:

Es toda mi identidad. Toda mi personalidad se basa en mi ropa y lo que llevo puesto ese día. A veces tendré una personalidad diferente para un atuendo diferente. Si llevo puesto algo con lo que no me siento cómoda, me convertiré en una persona totalmente diferente

También te puede interesar:

Se filtran las primeras imágenes del video de Justin Bieber y J Balvin, ‘La Bomba’. Aquí los detalles.

Pese a los malos comentarios con su estilo, ella ha decidido no prestarles atención, pues solamente afectan su salud mental, la cual ha estado combatiendo durante muchos años.

