Palacio de Buckingham termina con el escándalo de Meghan Markle y su esposo Harry; ya no tendrán sus títulos reales.

El Palacio de Buckingham anunció detalles sobre la situación de Meghan Markle y su esposo el Príncipe Harry, quienes ya no tendrán sus títulos reales como Duques de Sussex, y así terminan con el escándalo que protagonizaron en las últimas dos semanas.

La Realeza Británica pasó por un gran desequilibrio en estos días, pues dos miembros de ésta decidieron alejarse y buscar una vida más independiente y tranquila en la medida de lo posible; los ex Duques de Sussex, que dejarán de serlo desde este sábado, dijeron la semana antepasada que prefieren no ser parte de la Corona Real.

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Debido a la problemática, surgieron diferentes especulaciones y rumores sobre lo que pasaría con el futuro de Meghan, Harry y su hijo Archie, pues se mencionaba que les quitarían ciertos privilegios, mientras que otros comentaban que seguirían contando con el apoyo del Palacio.

A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020

Cuando se dio a conocer la noticia, la Reina Isabel II mencionó que el problema se revolvería lo más pronto posible, se trataría de días mas no de semanas, pero fue hasta este 18 de enero que dieron un aviso oficial sobre la resolución de la decisión que tomó el matrimonio.

De acuerdo con el oficio, Meghan Markle, Harry y Archie dejarán de ocupar sus títulos de alteza real, sin embargo, seguirán contando con el apoyo de la Reina Isabel II, así como de los otros integrantes de la familia real.

En tanto, la cabeza del Palacio Buckingham mencionó sentirse orgullosa de ellos y reconocía los desafíos por los que habían pasado en estos dos años, los cuales les hicieron tomar dicha decisión.

Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros muy queridos de mi familia

Asimismo, se dijo que el matrimonio ya no será beneficiario de los fondos públicos y deberá pagar el dinero que se gastó para la renovación de su casa de Windsor, poblado ubicado al oeste de Londres.

Reconozco los desafíos que han experimentado como resultado del intenso escrutinio en los últimos dos años y apoyo su deseo de una vida más independiente

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