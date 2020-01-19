Descubre el acuerdo al que llegó la Reina Isabel II con los Duques de Sussex, Meghan y el Príncipe Harry.

A dos semanas de que los Duques de Susssex dieron a conocer su decisión de renunciar a la Familia Real, el problema todavía no se resuelve del todo, aunque la Reina Isabel II ya dio a conocer una parte del acuerdo al que llegó con Meghan Markle y el Príncipe Harry.

Durante estos días se ha dicho que la cabeza de la Realeza Británica fue sorprendida por tal anuncio, pues los Duques no lo habían consultado con ella, por lo que se enteró cuando la noticia salió en los medios de comunicación. Ante esto, se señaló que la Reina se encontraba molesta con su nieto y su esposa.

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Pasaron varios días y ninguno de los miembros habían salido a pronunciar algo ante las cámaras, así que todo se trataba de especulaciones y de algunos comentarios que daba a conocer el personal que trabaja para el Palacio de Buckingham. Sin embargo, hasta hace un par de días comenzaron a mostrar más actividad.

La Familia Real mencionó que se encontraba en los arreglos correspondientes a la renuncia de Meghan y el Príncipe Harry, quienes pretenden llevar una vida lejos de los roles reales y buscan ser económicamente independientes.

Fue así que la semana pasada, la Reina Isabel II habló en una cumbre que realizó junto con el Príncipe Carlos y el Príncipe William, en la cual mencionó respetar la decisión de los Duques de Sussex a pesar de que el resto de la familia hubiera deseado que siguieran siendo parte de ellos.

Pero, aseguraron que todavía hay detalles por ajustar como el tema de su seguridad, los títulos reales con los que todavía cuentan y los asuntos financieros. No obstante, el Príncipe Harry ya regresó a las redes sociales para anunciar la sede de los Juegos Invictus y su participación en la Copa Mundial de Rugby 2021.

Por su parte, Meghan Markle se encuentra en Canadá con su hijo Archie llevando su nuevo estilo de vida más tranquilo. Incluso, ya fue captada en las visitas que ha hecho a grupos que ayudan a mujeres en situación vulnerable; hasta el momento se desconoce cuándo se volverá a reunir la pareja.

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