¿Envidiosa? Taylor Swift corre al cantante Justin Bieber de un gimnasio en Californa.

Justin Bieber volvió a ser blanco de las cámaras y no precisamente por su salud, sino por un conflicto que mantuvo con la cantante Taylor Swift fuera de los escenarios, pues se pelearon por la instalación de un gimnasio ubicado en una comunidad de California.

Según medios internacionales, Taylor Swift había hecho una reservación en las instalaciones de Dogpound Gym para disfrutar de un entrenamiento privado; sin embargo, cuando llegó la intérprete se llevó la sorpresa de que el cantante canadiense se encontraba en este lugar ejercitando sus músculos.

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Ante esta situación, la cantante reconocida por temas como Lover mandó a su equipo de seguridad para pedirle a Justin Bieber y al resto de los usuarios que abandonaran las instalaciones deportivas, pero este se negó y también envió a sus elementos de seguridad que le dieran el aviso a la joven cantante.

El cantante de Yummy decidió quedarse más tiempo en el gimnasio que se localiza en West Hollywood, California, y, según los comentarios de los testigos, pasó más tiempo bailando que haciendo su rutina de ejercicio.

No obstante, personal que labora en este gym confirmó los rumores y aclaró que Swift sí había hecho una reservación. También señalaron que Justin Bieber se retiró poco después de que la estrella llegara, mientras que los usuarios desalojaron el lugar cuando él se fue.

En los últimos días, Bieber ha estado en boca de todos debido al estado de su salud que corría peligro tras padecer de la enfermedad Lyme, por lo que ahora se encuentra en tratamiento para poder combatir el virus.

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