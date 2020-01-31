Los mejores lugares para visitar en Miami, Florida, sede del Super Bowl LIV. ¡Estos son los sitios imperdibles!

Miami, Florida es la sede del Super Bowl LIV y tiene grandes atracciones turísticas. Esta lista te ayudará a conocer un poco más de la ciudad con mayor toque latino en Estados Unidos.

Miami, Florida es mucho más que sol, arena y mar. Aunque sus playas son el objetivo principal del turismo, en realidad hay otras grandes atracciones. ¡Estos son los mejores lugares para visitar!

Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.



LITTLE HAVANA

Es el barrio cubano de Miami. Sus calles son el fiel testimonio del "sueño americano". Existgen muchos restaurantes y tiendas que son réplicas de restaurantes y tiendas cubanas. Casas de estilo mediterráneo, con mecedoras en el porche, el aire perfumado de tabaco y buen café, la música latina de las tiendas de discos y los locales que venden puros.



DESIGN DISTRICT

Este pequeño barrio de Miami está repleto de centros de exposición, locales de interiorismo, decoración, galerías de arte, boutiques y restaurantes cool. La mayoría de los arquitectos, diseñadores gráficos e interioristas, se han instalado en este distrito.

Ahí se encuentra el Enea Garden Lounge, un pequeño oasis urbano situado en la calle 40. En su interior, hay sofás dónde relajarse en medio de los matorrales de bambú y jardineras llenas de agua. Está diseñado por Enzo Enea, un diseñador de jardines alemán. Está abierto al público y es gratuito.

DOWNTOWN

El centro de Miami es un lugar repleto de rascacielos, vistas de la bahía y lugares imprescindibles de visitar. En el barrio del Downtown de Miami encontrarás el Biscayne Boulevard, la famosa Freedom Tower (Torre de la Libertad) y el American Airlines Arena, (sede del equipo Miami Heat). Se trata de un barrio construido por capas, dónde se mezclan edificios antiguos y la arquitectura más moderna.

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CORAL GABLES

Este barrio es puro lujo. Lleno de mansiones de estilo colonial y mediterráneo rodeadas por extensos jardines, exquisitamente decorados y muy bien cuidados. La Venetian Pool es una piscina enorme que está rodeada por cascadas, rocas y grutas de gran belleza.



LOS MURALES DE WYNWOOD WALLS

Es el único parque de arte callejero al aire libre de Miami, y es que Wynwood Walls cuenta con más de 40 murales de artistas de talla mundial. Los grafitis y pinturas cambian cada año durante el Art Basel, dando la bienvenida a artistas de todo el mundo para crear piezas únicas. Wynwood Walls está abierto al público durante todo el año y la entrada es gratuita. Sin embargo, es posible realizar una visita guiada (que dura 1 hora aproximadamente) para comprender el significado detrás de cada pieza.



EL METROMOVER

El sistema de metro elevado que circula por el centro de Miami es ideal para recorrer el circuito que va desde Brickell hasta el Centro Arsht. La mejor opción para disfrutar de la ciudad desde arriba. Es gratuito.

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