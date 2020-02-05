VIDEO: Este es el reto viral de Shakira que pusó a bailar a todos ‘champeta’, un baile típico de Colombia.

Después de la presentación de Jennifer Lopez y Shakira en el Super Bowl 2020, miles de fanáticos alrededor del mundo han tratado de imitar sus pasos de baile. La intérprete de Waka Waka, hizo viral un reto donde pone a su equipo de producción a bailar champeta.

El video con la leyenda, Directores, productores, cámaras... ¡todos aprendiendo a bailar champeta!, ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones e inmediatamente sus fans comenzaron a realizar su propia versión del Champeta Challenge.

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No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

No solo cantó en el halftime show del ‘Super Bowl’, ahora tiene a todo el mundo haciendo el #ChampetaChallenge ¡¡¡esta mujer es un GENIO!!!

Fue uno de los tantos comentarios que inundaron Twitter, plataforma donde la celebridad aprovechó para subir otro video mostrando el paso a paso para bailar champeta.

Se trata de un género musical oriundo de las zonas marginales de Colombia. Posteriormente se extendió a Barranquilla y Santa María.

Tras el éxito de la colombiana en el Super Bowl, los televidentes quisieron imitar sus magníficos pasos de baile.

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